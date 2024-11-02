Metaratings: «Спартак» рассматривает возможность продажи бразильского игрока Жозе

Московский ФК «Спартак» рассматривает вариант продажи форварда из Бразилии Виллиана Жозе. Об этом сообщил Metaratings .

Клуб выразил готовность для проведения диалога по преждевременному завершению сотрудничества с 32-летним спортсменом. Заинтересованность в подписании контракта с игроком ранее выразил испанский «Лас-Пальмас». Однако его руководство не спешит начинать переговоры.

Сам Жозе не демонстрирует желание переходить в другую команду. Его устраивают условия в «Спартаке». Там доход иностранца составляет 1,7 миллиона евро (более 180 миллионов рублей) ежегодно. В составе ФК футболист провел 11 встреч, добавила «Москва.ру».