Metaratings: «Спартак» рассматривает возможность продажи бразильского игрока Жозе

Московский ФК «Спартак» рассматривает вариант продажи форварда из Бразилии Виллиана Жозе. Об этом сообщил Metaratings.

Клуб выразил готовность для проведения диалога по преждевременному завершению сотрудничества с 32-летним спортсменом. Заинтересованность в подписании контракта с игроком ранее выразил испанский «Лас-Пальмас». Однако его руководство не спешит начинать переговоры.

Сам Жозе не демонстрирует желание переходить в другую команду. Его устраивают условия в «Спартаке». Там доход иностранца составляет 1,7 миллиона евро (более 180 миллионов рублей) ежегодно. В составе ФК футболист провел 11 встреч, добавила «Москва.ру».

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