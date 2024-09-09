Спортивный арбитраж отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова о восстановлении аннулированных результатов сезона 2013-2014 годов, включая Олимпийские игры в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов.

В ведомстве напомнили, что оба российских спортсмена потеряли право на очки, медали и призы, которые они заработали в ходе соревнований за два года, а также право на свои результаты на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Такое решение вынесли в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории по результатам проб спортсменов, которые они сдали в 2013 году. К этому времени оба атлета уже завершили спортивную карьеру, но подали апелляции.

На Олимпийских играх в Сочи биатлонист Евгений Устюгов завоевал золотую медаль в масс-старте и бронзу в эстафете.

На минувшей неделе Спортивный арбитражный суд отменил результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012-го по январь 2015 года. Под это решение также попали показатели спортсменки на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где она завоевала серебряную медаль. В ходе разбирательства суд установил, что Томашова использовала в качестве допинга анаболики. За это ее отстранили от участия в соревнованиях на 10 лет.