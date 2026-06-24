Спортивные журналисты не исключили участия Месси в следующем чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может сыграть и на следующем чемпионате мира, несмотря на возраст. Такое мнение в беседе с 360.ru высказали спортивные эксперты.

После дубля в матче с Австрией 38-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, доведя число своих голов до 18.

Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов отметил, что нынешний турнир, вероятно, станет для Месси последним, однако полностью исключать его участие в следующем мундиале нельзя.

«Кто знает, может быть, Месси приедет и на следующий чемпионат мира, ему будет 43», — считает эксперт.

Спортивный обозреватель Виктор Шпитальник также отметил, что многое будет зависеть от физической формы футболиста. По его словам, пока Месси демонстрирует высокий уровень игры и остается лидером сборной Аргентины.

Более подробный разбор на прошедшие матчи, шансы сборных читайте в материале 360.ru.