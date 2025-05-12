Спортивные игры ПМЭФ-2025 открылись в Москве «Кубком Победы»

Турнир по конкуру «Кубок Победы» открыл Спортивные игры Петербургского международного экономического форума. Соревнование собрало более 30 спортсменов из России и Белоруссии.

Формат турнира — классический с перепрыжкой, высота препятствий — от 100 до 110 сантиметров, возраст участников — до 18 лет. Победители выступят в Кубке ПМЭФ по конкуру.

«Поддержка молодежи в спорте — это важная часть нашей работы, и такие турниры, как „Кубок Победы“, служат отличной платформой для будущих чемпионов», — заявила замглавы Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

Кроме этого, в рамках Спортивных игр ПМЭФ пройдут турнир по хоккею имени олимпийского чемпиона Николая Сологубова, баскетбольный кубок в честь серебряного призера Олимпиады-52 Ивана Лысова и массовый забег «Борись и побеждай».