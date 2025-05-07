Спортивные мероприятия на ПМЭФ-2025 посвятят 80-летию Победы

Спортивные мероприятия на Петербургском международном экономическом форуме посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Программа игр открывается 7 мая. Среди запланированных соревнований — финал Кубка Победы по конкуру, турнир по хоккею имени Николая Сологубова, баскетбольный кубок в честь серебряного призера Олимпиады-52 Ивана Лысова и массовый забег «Борись и побеждай».

Сологубов — двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Кортина-д’Ампеццо, первый защитник в истории отечественных чемпионатов, забросивший 100 шайб, — был фронтовиком. В 1944 году он наступил на мину. Будущему хоккеисту перебило берцовые кости и раздробило голеностоп. Врач хотел ампутировать ему ногу, но Сологубов запретил это делать и тяжелыми тренировками сумел восстановиться, а затем прославился в спорте.

Лысов участвовал в боях за Ленинград, играл в товарищеском турнире, который проводили в осажденном городе в мае 1943-го, был кавалером ордена Красной Звезды. После войны четыре раза становился чемпионом Европы по баскетболу — дважды как игрок и дважды как главный тренер женской сборной СССР.

«Пример мужества, стойкости и преодоления великих спортсменов послевоенной эпохи должен стать ориентиром для молодежи», — заявил член Наблюдательного совета фонда Георгий Брюсов.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня на площадке «Экспофорум». В его работе примет участие президент Владимир Путин.