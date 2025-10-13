Sport24: «Зенит» может получить предложение о трансфере бразильского футболиста Педро

Петербургский «Зенит» может получить предложение о трансфере бразильского футболиста Педро. Об этом сообщил Sport24 .

Заинтересованностью в игроке отметился клуб «Аль-Ахли». Ожидается, что за трансфер «Зениту» предложат около 55 миллионов евро, написал «Петербургский дневник».

Сделка рассматривается петербургским клубом положительно, так как клуб планирует вложить значительную часть средств в покупку игроков из Южной Америки.

В текущем сезоне Педро принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи.