Sport24: «Зенит» может получить предложение о трансфере бразильского футболиста Педро
Петербургский «Зенит» может получить предложение о трансфере бразильского футболиста Педро. Об этом сообщил Sport24.
Заинтересованностью в игроке отметился клуб «Аль-Ахли». Ожидается, что за трансфер «Зениту» предложат около 55 миллионов евро, написал «Петербургский дневник».
Сделка рассматривается петербургским клубом положительно, так как клуб планирует вложить значительную часть средств в покупку игроков из Южной Америки.
В текущем сезоне Педро принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи.
