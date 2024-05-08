Sport1: «Реал» рассматривает Вирца в качестве замены Тони Кроосу | 360°

08 мая 2024, 17:56
Sport1: «Реал» рассматривает Вирца в качестве замены Тони Кроосу
Руководство мадридского «Реала» рассматривает полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца в качестве замены 34-летнему Тони Кроосу. Об этом сообщил сайт Sport1.
Отмечается, что скаут испанской команды каждый матч смотрит игрока вживую. Трансфер планируется на 2025 год.
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Как сообщил RT, в этом сезоне Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 18 мячей и сделал 19 результативных передач. Соглашения с ним действуют до 2027 года.
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