Sport1: «Реал» рассматривает Вирца в качестве замены Тони Кроосу | 360°

Спорт 08 мая 2024, 17:56 Sport1: «Реал» рассматривает Вирца в качестве замены Тони Кроосу

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Руководство мадридского «Реала» рассматривает полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца в качестве замены 34-летнему Тони Кроосу. Об этом сообщил сайт Sport1.

Отмечается, что скаут испанской команды каждый матч смотрит игрока вживую. Трансфер планируется на 2025 год.

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Как сообщил RT, в этом сезоне Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 18 мячей и сделал 19 результативных передач. Соглашения с ним действуют до 2027 года.