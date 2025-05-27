«Спорт-Экспресс»: «Зенит» нацелился на покупку португальского хавбека Фернандеша

Петербургский «Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитнику стамбульского «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и планирует приобрести его в межсезонье. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Сразу после завершения европейского сезона «сине-бело-голубые» собираются начать переговоры о трансфере 26-летнего португальского игрока. Предварительно, «Бешикташ» готов продать футболиста, но хочет получить за него 30 миллионов евро (около 2,7 миллиарда рублей), добавила «Свободная пресса».
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