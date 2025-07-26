«Спорт-Экспресс»: «Спартак» рассматривает возможность подписания Куэсты из «Галатсарая»
Московский «Спартак» проявил интерес к защитнику сборной Колумбии и турецкого клуба «Галатсарай» Карлосу Куэсту. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Сейчас команды ведут переговоры о трансфере 26-летнего игрока. Детали сделки не разглашаются. Сумма потенциального подписания пока неизвестна, добавила «Свободная пресса».
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