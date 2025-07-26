«Спорт-Экспресс»: «Спартак» рассматривает возможность подписания Куэсты из «Галатсарая»

Московский «Спартак» проявил интерес к защитнику сборной Колумбии и турецкого клуба «Галатсарай» Карлосу Куэсту. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Сейчас команды ведут переговоры о трансфере 26-летнего игрока. Детали сделки не разглашаются. Сумма потенциального подписания пока неизвестна, добавила «Свободная пресса».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте