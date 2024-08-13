«Специалист высшего уровня». Вратарь Зуев рассказал о работе с Перескоковым

Российский футболист и тренер Юрий Перескоков скоропостижно скончался 23 июня 2023 года на 61-м году жизни. В беседе с 360.ru его ученик, вратарь Алексей Зуев рассказал о вкладе учителя в развитие российского футбола.

«Юрий Валентинович сделал из меня хорошего игрока в личном плане. И, конечно, в российском футболе он был специалистом высшего уровня, который воспитал много талантливых вратарей. Эти спортсмены до сих пор продолжают играть в Премьер-лиге», — сказал он

По мнению Зуева, профессионалов такого уровня как Перескоков в России не так много, к ним относятся тренер сборной России Виталий Кафанов и тренер команды «Родина» Алексей Антонюк. Юрий Перескоков внес большой вклад для развитие футбола в стране, резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что дочь и бывшая жена Перескокова обвинили его последнюю супругу Елену в хищении ценностей, общей стоимостью 13 миллионов рублей. В комментарии 360.ru женщина заявила, что ничего не похищала.