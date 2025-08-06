На улицах Москвы появились поздравления для российских спортсменов, вернувшихся с триумфом с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. На медиафасадах — фразы «Спасибо за характер!» и «Добро пожаловать домой!».

В нейтральном статусе сборная завоевала 18 медалей: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Особенно отличились синхронисты и пловцы, установившие рекорды.

Мужская сборная выиграла комбинированную эстафету четыре по 100 метров впервые с 1973 года, установив мировой рекорд. Чемпион мира Иван Кожакин поблагодарил федерацию за возможность выступить, а Андрей Минаков отметил важность поддержки в нынешних условиях.

Чемпионка Дарья Клепикова подчеркнула, что ощущала поддержку даже на дистанции, а владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор заявил, что эти победы «открыли дверь с ноги» и доказали: без России спорт теряет конкурентность.

Следующий чемпионат пройдет в 2027 году в Будапеште.

Ранее подмосковные пловцы в составе сборной России выиграли три медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Они завоевали золото, серебро и бронзу.