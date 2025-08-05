Подмосковные пловцы выиграли 3 медали на чемпионате мира по водным видам спорта

Подмосковные пловцы в составе сборной России выиграли три медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Они завоевали золото, серебро и бронзу.
Как рассказали в областном Минспорте, Иван Гирев из Ленинского округа получил золото в комбинированной эстафете 4×100 метров и серебро в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем, показав новый рекорд Европы.
Александр Бондарь завоевал бронзу в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой вышки, а Елизавета Кузина вошла в пятерку лучших в смешанных прыжках с трехметрового трамплина.
Соревнования проходили с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Всего представители страны выиграли 18 медалей. В последний раз российские спортсмены принимали участие в мировом чемпионате в 2019 году.
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