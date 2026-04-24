«Спартак» выступил с обращением после поражения от «Краснодара»

Футбольный «Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Краснодара» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Сообщение клуб опубликовал в телеграм-канале .

По ходу встречи красно-белые вели со счетом 1:0, но в итоге уступили 1:2. После матча команда поблагодарила фанатов и признала, что результата добиться не удалось.

«Отдали ради вас все силы на поле. К сожалению, сегодня этого не хватило. Продолжаем работать», — отметил клуб.

После 26 туров москвичи набрали 45 очков и опустились на пятое место в таблице. Команда лишилась шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 26 апреля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.