«Краснодар» победил «Спартак» и возглавил таблицу РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» победил московский «Спартак» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги и вышел на первое место в таблице. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

В добавленное к первому тайму время счет открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он реализовал пенальти. Затем хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс восстановил равновесие на 38-й минуте. Победу гостям на 85-й минуте принес защитник Жубал.

После этого матча «Краснодар» набрал 57 очков и обошел петербургский «Зенит». Команда вышла в лидеры чемпионата и теперь опережает соперника на одно очко.

Вчера «Зенит» в гостях сыграл с московским «Локомотивом». Встреча закончилась нулевой ничьей и массовой потасовкой на поле.