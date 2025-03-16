«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в матче РПЛ

«Спартак» дома обыграл петербургский «Зенит» в центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дубль оформил Кристофер Мартинс, забивший победный гол на 90-й минуте.

Встреча прошла в Москве в воскресенье, 16 марта.

В конце первого тайма красно-белые вышли вперед в компенсированное время (45+2), когда полузащитник сборной Люксембурга забил первый мяч в сезоне.

Гости отыгрались на 83-й минуте, когда полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике забил дебютный гол.

В конце матча «Спартак» вырвал победу у петербуржцев. Мартинс оформил дубль на второй компенсированной минуте второго тайма и принес своей команде три очка.

«Спартак» набрал 43 очка, поднявшись на второе место в турнирной таблице. Красно-белые опередили «Зенит» по дополнительным показателям.

«Спартак» впервые с ноября 2017 года вырвал победу у петербургской команды в чемпионате России. «Зенит» же потерпел первое поражение в официальном матче в этом году.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин объяснил, что его команда проиграла казанскому «Рубину» из-за того, испытывает проблемы в обороне.