Масалитин: у «Спартака» есть сложности с командами, которые играют от обороны

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин рассказал «Газете.Ru», почему команда проиграла казанскому «Рубину». По его мнению, у красно-белых возникают сложности в матчах с командами, которые играют от обороны.
«До игры было ясно, что „Спартак“ будет владеть инициативой, но „Рубин“ доказал, что на контратаках и стандартах может добиваться результатов. Во втором тайме у „Спартака“ были возможности сравнять счет», — объяснил Масалитин.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев.
Сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Лидируют «Зенит» и «Краснодар», у которых по 43 балла.
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