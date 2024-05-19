«Спартак» сообщил об уходе Виктора Мозеса по окончании сезона | 360°

Спорт 19 мая 2024, 10:10 «Спартак» сообщил об уходе Виктора Мозеса по окончании сезона Полузащитник Виктор Мозес покинет московский «Спартак» по окончании сезона РИА «Новости»

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Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет команду по окончании текущего сезона. В пресс-службе красно-белых поблагодарили игрока за годы, проведенные в клубе.

«Двукратный медалист чемпионата России, победитель Кубка России, один из героев группового этапа Лиги Европы-2021/22», — напомнили о достижениях нигерийца в пресс-службе команды и пожелали ему успехов и удачи.

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Накануне стало известно, что «Спартак» и капитан команды Георгий Джикия не станут продлевать соглашение. Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России покинет москвичей по окончании сезона. Он провел в составе красно-белых 214 матчей, также выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Возглавлять «Спартак» с начала нового сезона будет сербский наставник Деян Станкович. Карьеру игрока он завершил в 2013 году, после чего начал тренировать. В его послужном списке на тренерской должности — победы в чемпионатах Сербии и Венгрии.