Московский «Спартак» возглавит легенда сборной Сербии по футболу | 360°

Спорт 16 мая 2024, 19:11 Московский «Спартак» возглавит легенда сборной Сербии по футболу Деян Станкович возглавит московский «Спартак» с сезона-2024/25 РИА «Новости»

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Руководство московского «Спартака» определилось с новым главным тренером. С сезона-2024/25 команду возглавит экс-футболист сборной Сербии и миланского «Интера» Деян Станкович, сообщила пресс-служба красно-белых.

В «Спартаке» Станковича назвали легендарным футболистом миланского «Интера», римского «Лацио» и сборной Сербии.

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«Трехкратный чемпион Сербии с „Црвеной Звездой“ и чемпион Венгрии с „Ференцварошем“. Двукратный обладатель Кубка Сербии», — перечислили достижения нового тренера в пресс-службе москвичей.

Там добавили, что Деян Станкович уже трижды выводил свои команды в плей-офф еврокубков.

Новый наставник «Спартака» родился 11 сентября 1978 года в Белграде. С 1994 по 2013 годы выступал за сербскую «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер». За сборные Югославии, Сербии и Черногории, а после Сербии играл тоже с 1998 по 2013 годы. В качестве игрока становился чемпионом Югославии, Италии, выигрывал национальные кубки, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2009/10, играя за «Интер», позже выиграл и клубный чемпионат мира.

В качестве тренера трижды выигрывал чемпионат Сербии, а в сезоне 2023/24 с венгерским «Ференцварошем» выиграл золото национального чемпионата.