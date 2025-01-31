«Спартак» согласовал трансфер Помазуна из ЦСКА

Московский футбольный клуб «Спартак» после ухода Александра Селихова достиг принципиальной договоренности с руководством ЦСКА о трансфере вратаря Ильи Помазуна. Сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает «РБК-Спорт» .

Официальное объявление о трансфере появится в ближайшее время. В текущем сезоне Помазун не участвовал в матчах, последний его выход на поле состоялся восемь месяцев назад, когда он выступал за «Урал» на правах аренды. После вылета команды в Первую лигу игрок остался без игровой практики до конца февраля, поскольку в Российской премьер-Лиге открыто трансферное окно, отмечает kp.ru.

Сейчас «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидеров на два очка. ЦСКА находится на шестом месте, уступая третьему месту шесть очков.