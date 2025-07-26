«Спартак» разгромно проиграл «Балтике» после двух удалений

Московский «Спартак» в меньшинстве проиграл калининградской «Балтике» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 26 июля на «Лукойл-Арене».

Игра завершилась со счетом 3:0. Голы забили Владислав Саусь (49-я минута), Чинонсо Оффор (79-я) и Николай Титков (85-я).

К 58-й минуте красно-белые впервые в истории получили две красных карточки. За удар шипами в ногу сопернику удалили нападающего Заболотного. Затем за вторую желтую с поля ушел полузащитник Маркиньос.

Итого «Балтика» набрала четыре очка и заняла лидирующее место в таблице РПЛ. На счету «Спартака» оказалось всего три, он на седьмой позиции.

Ранее стало известно, что экс-защитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов перейдет в московское «Динамо». Он отказался от предложения «Спартака», несмотря на более выгодные условия контракта.