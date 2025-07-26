Экс-защитник ЦСКА Зайнутдинов выбрал «Динамо» вместо «Спартака»
Экс-защитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в скором времени может вновь оказаться в РПЛ, перейдя в московское «Динамо». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Игрок сборной Казахстана предпочел бело-голубых и отказался от предложения «Спартака», несмотря на более выгодные условия контракта красно-белых.
По предварительным данным, на решение Зайнутдинова повлиял главный тренер «Динамо» Валерий Карпин, с которым футболист ранее сотрудничал в «Ростове», добавила «Свободная пресса».
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