«Спартак» получил штраф после игры с «Динамо»

КДК РФС: «Спартак» заплатит 200 тысяч рублей за поведение зрителей и мат

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей по итогам матча Кубка России с московским «Динамо». Решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза опубликовали на официальном сайте .

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС московский клуб наказали дважды.

«За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений — оштрафовать ФК „Спартак-Москва“ на 100 000 рублей», — сказано в решении комитета.

Еще 100 тысяч рублей клубу назначили за поведение зрителей после игры. Сотрудники осмотрели сектор болельщиков «Спартака» и нашли 32 сломанных кресла. Кроме того, в санитарных зонах оказались повреждены перегородки, стойки их крепления, диспенсеры и урны для туалетной бумаги. На стенах появились граффити.

Матч прошел 5 марта. «Спартак» в гостях крупно уступил «Динамо» со счетом 2:5 в первой игре полуфинала Кубка России по футболу «Путь РПЛ».

По итогам той же встречи оштрафовали ФК «Динамо» на 100 тысяч рублей за пять предупреждений и одно удаление, а еще на 50 тысяч — за мат и оскорбления с трибун.

