«Спартак» нацелился на улучшение позиций в чемпионате РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил желание видеть свою команду как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В интервью корреспонденту «Газеты.Ru» после матча 20-го тура против тольяттинского «Акрона» он подчеркнул, что предстоящая игра против «Зенита» может помочь команде приблизиться к лидерам.

«Спартак» должен быть на максимально возможной позиции, — заявил Карседо. — Да, изначально у нас было большое отставание, но мы благодаря двум победам подряд смогли подняться в таблице».

Встреча на стадионе «Лукойл Арена» в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остался на десятой строчке.