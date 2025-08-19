«Спартак» получил 35 млн рублей от СКА за переход игроков

Московский хоккейный клуб «Спартак» получил компенсацию в размере 35 миллионов рублей от петербургского СКА за переход нескольких игроков. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ХК из Северной столицы.
В рамках обмена в московский клуб перешли 22-летний Григорий Кузьмин и 17-летний Арсений Ильин в качестве дополнительной компенсации за уход нападающего Николая Голдобина.
Изменили прописку также Максим Грошев и Руслан Хажеев, в то время как Платон Задорожный проследовал в обратном направлении.
