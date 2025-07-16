«Спартак» ответил отказом на предложение «Фламенго» по трансферу Барко

Футбольный клуб «Спартак» отказался продавать полузащитника Эсекьеля Барко бразильскому «Фламенго», предложившему 15 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей) плюс бонусы. Переговоры клубов на данный момент заморожены. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Известно, что первая оферта «Фламенго» составляла менее 10 миллионов евро (около 900 миллионов рублей), вторая достигла суммы в 14 миллионов евро (1,2 миллиарда рублей). Сам футболист рассматривает возвращение в Южную Америку.
Эсекьель Барко присоединился к составу московского клуба летом 2024 года. Аргентинец провел за красно-белых 36 матчей, отличившись 14 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
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