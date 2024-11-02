«Спартак» опубликовал стартовый состав на матч с ЦСКА

Вечером 2 ноября в Москве состоится матч 14-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды уже опубликовали стартовые составы.

Игра пройдет на домашнем стадионе армейцев. На поле в их составе выйдут вратарь Игорь Акинфеев, а также полевые игроки Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев и Гуарирапа. Ворота «Спартака» с первых минут будет защищать Александр Максименко. В поле сыграют Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда и Угальде.

Тренируют оба клуба специалисты из Сербии. ЦСКА — Марко Николич, «Спартак» — Деян Станкович.

В предыдущем туре РПЛ красно-белые обыграли «Пари НН» со счетом 2:0. Победу столичному клубу принесли голы Шамара Николсона и Тео Бонгонда.