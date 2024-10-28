Московский «Спартак» обыграл футболистов из «Пари НН» со счетом 2:0

Встреча футбольных клубов «Пари НН» и «Спартак» состоялась 27 октября на стадионе «Нижний Новгород» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился с результатом 2:0 в пользу команды из Москвы, передает News.nn.ru.
Спортсмены открыли счет игры только во втором тайме. Очки «Спартаку» принесли нападающий Шамар Николсон и полузащитник Тео Бонгонда.
Ранее команды встречались в октябре прошлого года на поле «Спартака». Московские футболисты также победили нижегородцев со счетом 2:0.
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