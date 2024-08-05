Умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Иванов

Трехкратный чемпион ОИ по академической гребле Иванов скончался в 86 лет

Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации гребного спорта России

«Вячеслав Николаевич был не только выдающимся спортсменом, но и настоящим патриотом, человеком исключительной силы духа и воли к победе», — отметили в ФГСР.

Спортивная карьера Вячеслава Николаевича была полна триумфов, и он с радостью делился опытом с молодыми спортсменами. Иванов удостоился не только чемпионских побед, но и был награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета» и орденом Почета.

Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал Иванова самым большим кумиром всех времен и народов.

«Человек-легенда <…> Уникум, абсолютно величайший гребец!!!» — написал он.

Иванов был трехкратным олимпийским чемпионом по академической гребле в одиночке, чемпионом мира и многократным чемпионом Европы.