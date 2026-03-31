Смолов выплатил четыре миллиона рублей потерпевшему по делу о драке

Футболист Федор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве и выплатил ему четыре миллиона рублей. Об этом 360.ru сообщила его адвокат Варвара Кнутова.

«Стороны заключили соглашение о примирении», — сказала она.

Как уточнила адвокат, окончательное решение примет суд. На ближайшем заседании рассмотрят ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Кнутова также подтвердила, что сам Смолов планирует присутствовать на заседании. После его завершения сторона защиты готова дать дополнительные комментарии.

Дело возбудили после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.