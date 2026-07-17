Смог в Нью-Йорке поставил под угрозу финал ЧМ-2026

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины оказался под угрозой срыва из-за сильного смога, окутавшего Нью-Йорк. Об этом сообщило издание Ole .

Причина — дым от лесных пожаров в Канаде. Мэр Нью-Йорка предупредил жителей о токсичности воздуха и призвал соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, что вызывает серьезную обеспокоенность организаторов ЧМ.

Матч запланирован на воскресенье, начало — в 22:00 по московскому времени. Вероятность переноса финала источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают. Оргкомитет турнира находится в постоянном контакте с местными властями и метеорологическими службами.

Ранее футбольный эксперт Анатолий Горсков рассказал, почему в финальном матче у Аргентины нет шансов против Испании.