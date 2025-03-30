Смерть замглавы администрации Архангельской области на хоккейном матче попала в эфир

Матч, во время которого умер руководитель департамента администрации и замглавы администрации Архангельской области Владимир Ананьев, транслировала региональная федерация хоккея. Смерть чиновника попала на видео, разлетевшиеся по соцсетям.
Ананьев рухнул на лед приблизительно на 19-й минуте игры. Вокруг него столпились игроки обоих команд, встречу прервали, а замглавы администрации попытались оказать помощь.
В этот момент на трибунах воцарилась тишина, а затем один из хоккеистов попросил срочно вызвать скорую. После этого замглавы администрации на носилках унесли.
В администрации Архангельской области подтвердили, что Ананьев умер. Причины смерти неизвестны.
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