Смерть замглавы администрации Архангельской области на хоккейном матче попала в эфир

Матч, во время которого умер руководитель департамента администрации и замглавы администрации Архангельской области Владимир Ананьев, транслировала региональная федерация хоккея. Смерть чиновника попала на видео, разлетевшиеся по соцсетям.

Ананьев рухнул на лед приблизительно на 19-й минуте игры. Вокруг него столпились игроки обоих команд, встречу прервали, а замглавы администрации попытались оказать помощь.

В этот момент на трибунах воцарилась тишина, а затем один из хоккеистов попросил срочно вызвать скорую. После этого замглавы администрации на носилках унесли.