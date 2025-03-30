Замглавы администрации Архангельской области Ананьев умер при игре в хоккей

Архангельский городской чемпионат по хоккею закончился смертью выступавшего за команду администрации области заместителя руководителя ведомства Владимира Ананьева. Как сообщило издание 29.Ru , сразу после начала игры 66-летнему чиновнику стало плохо, и он упал на лед.

Очевидцы в беседе с журналистами заявили, что Ананьева с катка унесла на носилках прибывшая бригада скорой помощи. В администрации области изданию подтвердили, что заместитель руководителя скончался.

До прихода на работу в правительство Архангельской области Владимир Ананьев 25 лет проработал в региональной прокуратуре. После занял пост заместителя главы администрации региона и директора департамента совершенствования государственного управления.

Чиновник увлекался хоккеем и постоянно выступал в матчах в составе любительской команды «Правительство АО». В декабре прошлого года в матче против команды «Т-54» Ананьев стал лучшим игроком.

На минувшей неделе после продолжительной болезни умер глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексей Никоноров. Губернатор города Александр Беглов назвал ушедшего из жизни чиновника талантливым руководителем и деятельным хозяйственником, который внес большой вклад в развитие района.