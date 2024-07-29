«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ

Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

Chen Bin
Фото: Chen Bin/Global Look Press

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что осталась довольной прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции. Ее слова привело издание France Bleu.

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», — заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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