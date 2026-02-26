Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку звания Героя Украины
Члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку необходимо лишить звания Героя Украины. Такое предложение на выступлении в Верховной раде выдвинул скелетонист Владислав Гераскевич.
«Призываю содействовать, чтобы господина Бубку лишили награды путем введения против него санкций», — заявил Гераскевич.
Скелетонист обвинил Бубку в сотрудничестве с Россией и подчеркнул, что в связи с этим он не может носить звание героя страны.
С 2005 по 2022 год Сергей Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. В 2024-м его переизбрали в качестве члена МОК, сам Бубка ведет бизнес в России. Его брат Василий получил российское гражданство.
Гераскевич на Олимпиаде-2026 в Италии пришел на арену в шлеме с портретами погибших военных, за что его дисквалифицировали. Спортивный арбитражный суд также поддержал это решение.