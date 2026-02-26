Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

Члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку необходимо лишить звания Героя Украины. Такое предложение на выступлении в Верховной раде выдвинул скелетонист Владислав Гераскевич.

«Призываю содействовать, чтобы господина Бубку лишили награды путем введения против него санкций», — заявил Гераскевич.

Скелетонист обвинил Бубку в сотрудничестве с Россией и подчеркнул, что в связи с этим он не может носить звание героя страны.

С 2005 по 2022 год Сергей Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. В 2024-м его переизбрали в качестве члена МОК, сам Бубка ведет бизнес в России. Его брат Василий получил российское гражданство.

Гераскевич на Олимпиаде-2026 в Италии пришел на арену в шлеме с портретами погибших военных, за что его дисквалифицировали. Спортивный арбитражный суд также поддержал это решение.