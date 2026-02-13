CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Олимпиады

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпийских игр в Италии из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

В решении указали, что назначенный по делу арбитр рассмотрела доводы сторон и изучила руководство по свободе выражения мнений спортсменов на Играх. Документ признает свободу слова базовым правом участника Олимпиады, но вводит ограничения на публичные высказывания во время соревнований.

«Арбитр сочла эти ограничения разумными и соразмерными, она не имеет возможности их отменить. В результате апелляция была отклонена», — отметили в решении.

При этом в суде отдельно оценили меру, связанную с аккредитацией. Арбитры пояснили, что ее отзыв у Гераскевича выглядит несправедливым, и поддержали решение Международного олимпийского комитета о возвращении аккредитации спортсмену.

Военкор Александр Коц подчеркивал, что скелетонист намеренно нанес на шлем фото погибших украинских спортсменов, чтобы запомниться. Украинец проигнорировал предупреждения МОК и пошел на принцип, за что и получил дисквалификацию.