Сизерон первым в истории танцев на льду выиграл золото ОИ с разными партнершами

Французский фигурист Гийом Сизерон первым в истории Олимпийских игр выиграл золотые медали в танцах на льду с разными партнершами. На Играх в Италии он взял награду вышей пробы в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри.

Французская пара набрала 225,82 балла за короткую и произвольную программы. Серебро у Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (224,39), бронза досталась Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).

Сизерону 31 год, с 33-летней Бодри он проводит первый сезон. До этого спортсмен выигрывал Олимпиаду в паре с Габриэлой Пападакис в 2022 году. Также они вместе пять раз побеждали на чемпионатах мира.

В медальном зачете Игр в Италии на первом месте идет сборная Норвегии, завоевавшая семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место пока у США (4-6-2), третьими идут хозяева турнира итальянцы (4-2-7).

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде.