Синхронист Мальцев впервые не смог одержать победу на ЧМ в Сингапуре

Синхронист Александр Мальцев в паре с Олесей Платоновой стал вторым в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Результаты российских спортсменов на турнире составили 323,4438 балла. Золото завоевал дуэт из Испании, который набрал 323,8563 балла. Бронзовые медали получили синхронисты Великобритании с 322,0583 балла.

Мальцев рассказал изданию, что не смог получить первое место, потому что у испанцы подготовили «очень хорошую, артистичную программу». В итоге россиянам не удалось обойти соперников по художественному впечатлению.

«Ставили упор на технику, ее выиграли, но не хватило четырех десятых. У них программа в асинхронной работе, а у нас танец — на синхронность. Понимали, что нам будут ставить оценки ниже, нужно было отыгрываться за счет исполнения», — прокомментировал синхронист.

Для российских спортсменов, выступающих в Сингапуре под нейтральным статусом, медаль стала седьмой. Неофициальная копилка сборной пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.