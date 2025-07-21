Не смогли завоевать золото. Дорошко и Гайдай получили бронзу в техпрограмме на ЧМ
Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменки из России впервые с 2001 года не взяли золото.
Результаты соревнований
Для сборной России на ЧМ в Сингапуре медаль Дорошко и Гайдай стала третьей. До этого синхронист Александр Мальцев получил золотые медали в сольной технической и произвольной программах.
Россиянки заработали за выступление 300,2183 балла. Золото получили Анна-Мария и Эрини-Марина Александри из Австрии — 307,1451 балла, серебряными призерами стали китаянки Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь — 301,4057.
Российские синхронистки впервые не смогли завоевать золото чемпионата мира в технической программе дуэтов, которая вошла в программу соревнований в 2007 году. Спортсменки также в впервые с 2001 года не получили золото мирового первенства в соревнованиях дуэтов. Тогда Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова завоевали серебро в произвольной программе.
Дорошко и Гайдай выступят в квалификации произвольной программы дуэтов в Сингапуре. Она пройдет 23 июля, финал запланировали на 24 июля.
ЧМ по водным видам спорта: когда проходит
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На мировом первенстве представлены шесть дисциплин: водное поло, плавание, художественное плавание, прыжки в воду, плавание в открытой воде и хай-дайвинг. Всего на соревнованиях разыграют 76 медалей.
Российских спортсменов допустили к участию в нейтральном статусе. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казани.
Нейтральные — поэтому не выиграли
Пользователи неоднозначно отреагировали на новости о том, что российские спортсменки взяли бронзу.
«Это „нейтральные“ синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, потому и не выиграли. А российские синхронистки всегда побеждали»;
«Кто там выступал и где, какое отношение это имеет к России? Флага России на ЧМ не было! Так что приставка „российские“ в данном случае неуместна»;
«Очень много изменений в правилах за время отсутствия. Плюс предвзятость и жесткость судейства. Это было ожидаемо»;
«Спорт смешали с политикой… И вот результат»;
«Австрийки были лучше, но зачем китаянки серебро получили — непонятно. Конечно, наших засудили».