Не смогли завоевать золото. Дорошко и Гайдай получили бронзу в техпрограмме на ЧМ

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменки из России впервые с 2001 года не взяли золото.

Результаты соревнований

Для сборной России на ЧМ в Сингапуре медаль Дорошко и Гайдай стала третьей. До этого синхронист Александр Мальцев получил золотые медали в сольной технической и произвольной программах.

Россиянки заработали за выступление 300,2183 балла. Золото получили Анна-Мария и Эрини-Марина Александри из Австрии — 307,1451 балла, серебряными призерами стали китаянки Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь — 301,4057.

Российские синхронистки впервые не смогли завоевать золото чемпионата мира в технической программе дуэтов, которая вошла в программу соревнований в 2007 году. Спортсменки также в впервые с 2001 года не получили золото мирового первенства в соревнованиях дуэтов. Тогда Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова завоевали серебро в произвольной программе.

Дорошко и Гайдай выступят в квалификации произвольной программы дуэтов в Сингапуре. Она пройдет 23 июля, финал запланировали на 24 июля.