«Синдром раздевалки» помешал французу стать новой звездой футбола

Французский режиссер Сику Ниакате хорошо играл в футбол и мог стать новой звездой «Манчестер Сити», но отказался от карьеры. Комплексы из-за маленького пениса вынудили его уйти из спорта, сообщила британская газета The Mirror .

В детстве Ниакате всерьез увлекся футболом. Он играл за команду в 19-м округе Парижа, тренируясь по три часа в день и показывая хорошие результаты. Спортсмен был на редкость технически одарен для полузащитника, делал четкие передачи и навесы. Окружающие прочили ему успех Яя Туре из «Манчестер Сити» из-за высокого роста и особого стиля игры.

«Естественно, возник вопрос о вступлении в клуб. Но это означало бы смириться с идеей общих душевых, а для меня это было немыслимо. Невозможно. То, что я скрывал, стало бы очевидным. <…> Я чудовище. Поэтому я решил никогда не играть в клубный футбол. Никогда, ни за что», — рассказал он.

Ниакате страдал «синдромом раздевалки». Он боялся оголиться перед другими людьми, потому что стеснялся маленького, как ему казалось, размера пениса. Психологическая травма появилась у него после двух неприятных случаев: во время ссоры сестра высмеяла размер его полового органа, затем друг предложил померяться и тоже с трудом сдержал смех.

Только повзрослев, мужчина смог избавиться от чувства физической неполноценности и тревоги. Он снял документальный фильм «В темноте мужчины плачут» о проблемах маскулинности, чтобы поддержать людей, попавших в такую же ситуацию.

Ранее бизнесмен Эхуде Арье Ланиадо, тоже недовольный размером полового органа, решился на инъекции для его увеличения. Он умер во время процедуры от сердечного приступа.