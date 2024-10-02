Швейцарский суд назвали коррумпированным из-за решения по делу Валиевой

Решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию на дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой является ожидаемым. Об этом РИА «Новости» заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мне кажется, этот суд тоже достаточно коррумпированный. Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо», — подчеркнула она.

По ее мнению, спортсмены и деятели культуры не могут рассчитывать на Западе на объективность по отношению к ним. Никто не может добиться беспристрастных решений от западных судов, добавила Вяльбе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января решил на четыре года дисквалифицировать Валиеву, выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Он аннулировал ее результаты из-за якобы употребления допинга.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт в беседе с пранкерами призвал преследовать тренеров и врачей фигуристки. Он выразил недоумение, почему в России к Валиевой относятся как к герою.