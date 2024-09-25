Глава USADA сравнил Валиеву с подопытным кроликом

Глава USADA Трэвис Тайгарт призвал преследовать тренеров и врачей фигуристки Камилы Валиевой, возмутившись, что в России ее считают героем. Такое признание он сделал в беседе с Вованом и Лексусом .

Пранкеры позвонили ему от имени африканского чиновника. Глава USADA призвал страны Африки сообщать в ФБР, если появятся какие-либо доказательства виновности Валиевой.

«Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто какие-то умозаключения. На данный момент мы этого не видели, но подозреваем, что они существуют», — заявил Тайгарт.

Также он призвал шантажировать спортсменов, приезжающих на Игры Дружбы, тем, что они не смогут после этого участвовать в Олимпиаде. Глава USADA объяснил это якобы отсутствием допинг-контроля на соревнованиях.

Ранее стало известно, что из дела фигуристки пропало заключение эксперта Всемирного антидопингового агентства в пользу ее невиновности.