Бразилия без Неймара чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в своем первом матче на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в первом туре групповой стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча квартета С прошла в Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 1:1.

В составе бразильцев забитым мячом отметился Винисиус Жуниор, у марокканцев отличился Исмаэль Сайбари.

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар пропустил матч из-за повреждения. Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильской команды. Также во втором тайме за «пентакампеонов» на замену вышел нападающий действующих чемпионов России Луис Энрике.

В следующем туре Бразилия сыграет с Гаити 20 июня, а 25 июня встретится с Шотландией. Марокко в эти же дни проведет матчи с Шотландией и Гаити.

ЧМ-2026 продлится до 19 июля, в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Сборная России на турнире не играет.