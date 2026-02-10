Шорт-трекистка из Италии завоевала медали на шести Олимпиадах и установила рекорд

Шорт-трекистка из Италии Арианна Фонтана стала первой женщиной в истории, которой удалось завоевать медали на шести зимних Олимпиадах. Она победила на смешанной эстафете на Играх-2026.

Всего на счету спортсменки 12 олимпийских медалей. Фонтана получила бронзу в Турине-2006 и Ванкувере-2010, две бронзы — в Сочи-2014, золото, серебро и бронзу — в Пхенчхане-2018, золото и два серебра — в Пекине-2022, золото — в Италии-2026.

Фонтана — самая титулованная шорт-трекистка в истории Олимпийских игр. Ей не хватает одной награды, чтобы сравняться с фехтовальщиком Эдоардо Манджаротти.

Ранее издание Sports сообщило, что у российской фигуристки Аделии Петросян значительно выросли шансы на золотую медаль на Олимпиаде-2026.