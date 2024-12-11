Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил шесть стран организаторами чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В списке оказались Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

На проведение турнира по совместным заявкам претендовали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Саудовская Аравия, Греция, Египет, Марокко, Испания и Португалия.

Две последних страны подавали заявку вместе с Украиной, но потом ее сменило Марокко. Саудиты тоже отказались от планов на проведение ЧМ: СМИ писали, что страна сомневалась в успешной конкуренции с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

В середине ноября стало известно, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки на чемпионат мира 2026 года. Из него следует, что сборная России не примет участие в соревнованиях. Незадолго до этого команда поставила рекорд в товарищеском матче против Брунея. Команда забила 11 голов.