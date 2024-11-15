Сборная России установила рекорд по забитым мячам, забив Брунею 11 голов

Сборная России по футболу установила рекорд по забитым мячам, отправив 11 голов сборной Брунея в товарищеском матче. Рекордный гол забил Алексей Батраков на 79-й минуте матча.

Результат матча зачислят в рейтинг Международной федерации футбола. В нем за сборной России осталась 34-я строчка.

Предыдущий рекорд по забитым мячам сборная России установила в июне 2019 года. Тогда отборочной игре на чемпионат Европы российские футболисты забили команде Сан-Марино девять голов.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что футбол в России уже лет 20 идет не туда. По словам тренера, за короткие сроки глобально все поменять не получится.