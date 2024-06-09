Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы

Клуб «Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 3:0(1:0, 1:0, 1:0).

У хозяев льда голами отметились Картер Верхаге, Эван Родригес, и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил все 32 броска и оформил шатаут, ставший для него третьим в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 42-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Также россиянина признали первой звездой завершившейся встречи.

В серии до четырех побед счет стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч состоится в ночь на 11 июня в Санрайзе.

Ранее российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда.