Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы

Сухарь Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

Фото: РИА «Новости»

Клуб «Флорида Пантерз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 3:0(1:0, 1:0, 1:0).

У хозяев льда голами отметились Картер Верхаге, Эван Родригес, и Ээту Луостаринен.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил все 32 броска и оформил шатаут, ставший для него третьим в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Для 35-летнего вратаря эта победа стала 42-й в карьере в матчах Кубка Стэнли.

Также россиянина признали первой звездой завершившейся встречи.

В серии до четырех побед счет стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч состоится в ночь на 11 июня в Санрайзе.

Ранее российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда.

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