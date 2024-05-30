Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и достижением снайперского рекорда

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда НХЛ, если бы ему пришлось выбирать. Об этом хоккеист рассказал в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!»

«А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», — подчеркнул он.

Спортсмен занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. В активе Овечкина — 853 заброшенные шайбы, на счету Гретцки их 894.

В начале мая, комментируя критику результативности Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс», генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отметил, что не стоит «взваливать всю ответственность» на 38-летнего хоккеиста и требовать от него «тащить» команду.