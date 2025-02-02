Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, по прозвищу Шара Буллет, проиграл британцу Майклу Пейджу. Бой провели в рамках турнира UFC Fight Night 250 в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Поединок стал первым в карьере Магомедова в статусе рейтингового спортсмена. Бой состоялся за три раунда. Пейдж одержал победу единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28).

Всего на счету Буллета 15 побед. В активе Пейджа теперь 23 выигрыша при трех поражениях.

В тот же день другой российский боец Саид Нурмагомедов потерпел поражение в схватке с бразильцем Винисиусом Де Оливейре. Противостояние длилось три раунда.

В январе боец из России Ислам Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. В первом раунде россиянин перевел оппонента на настил и провел удушающий прием. После этого судьи признали Махачева победителем.