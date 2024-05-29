Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Фото: РИА «Новости»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович победил в игре против француза Пьера Эрбера в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 «Ролан Гаррос». Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Продолжительность игры составила два часа 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Джокович сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. Его оппонент совершил семь эйсов, шесть двойных и один реализованный брейк.

В следующий раз первая ракетка мира будет играть против испанского спортсмена Роберто Карбальесо Баэно.

Ранее на матче в Риме Джоковичу в голову прилетела бутылка. Это произошло случайно, когда спортсмен уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара из головы теннисиста пошла кровь, он упал на колени и попытался встать. В итоге Джоковича осмотрели врачи, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте