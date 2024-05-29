Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович победил в игре против француза Пьера Эрбера в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 «Ролан Гаррос». Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Продолжительность игры составила два часа 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Джокович сделал две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. Его оппонент совершил семь эйсов, шесть двойных и один реализованный брейк.

В следующий раз первая ракетка мира будет играть против испанского спортсмена Роберто Карбальесо Баэно.

Ранее на матче в Риме Джоковичу в голову прилетела бутылка. Это произошло случайно, когда спортсмен уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара из головы теннисиста пошла кровь, он упал на колени и попытался встать. В итоге Джоковича осмотрели врачи, сейчас его здоровью ничего не угрожает.