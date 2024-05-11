Фанат бросил бутылку в голову теннисисту Джоковичу | 360°

Спорт 11 мая 2024, 01:26 Фанат бросил бутылку в голову теннисисту Джоковичу Первая ракета мира Джокович получил бутылкой по голове после матча в Риме РИА «Новости»

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Первой ракетке мира Новаку Джоковичу по голове попали бутылкой после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» в Риме. Это стало стечением обстоятельств, сообщила пресс-служба Открытого чемпионата Италии в соцсети X.

«Он (Джокович — прим.ред.) получил соответствующее лечение и уже покинул Итальянский форум, чтобы вернуться в свой отель; его состояние не вызывает беспокойства», — сказано в сообщении.

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Бутылка попала спортсмену в голову, когда он уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара теннисист закрыл голову, из которой пошла кровь, упал на колени и долго не мог встать. Место происшествия он покинул в сопровождении охранников.

Джоковича доставили в медицинский центр, где он пожаловался на легкую тошноту. Ему оказали помощь. Состояние спортсмена не вызывало серьезного беспокойства.

В марте Джокович впервые проиграл, установив личный антирекорд. Его противников оказался итальянец Луке Нарди, являющейся 123-й ракеткой мира.